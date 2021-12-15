【蘋果動向】蘋果跨裝置操控功能Universal Control　將延至明年春季登場

▲ 蘋果（Apple）於今年6月WWDC全球開發者大會上，發布macOS Monterey同時宣布將推出跨裝置操控Universal Control功能。（法新社資料圖片）

蘋果（Apple）於今年6月WWDC全球開發者大會上，發布macOS Monterey同時宣布將推出跨裝置操控Universal Control功能，並預計在今年內登場。惟蘋果官網近日悄悄更新，表示Universal Control將延後推出，或需等到明年春季才可正式登場。

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據The Verge報道指，蘋果原定將會在macOS Monterey及iPadOS 15系統推出時，同步推出Universal Control及SharePlay功能，惟直至目前僅推出SharePlay功能。而在10月時，蘋果野曾更新其網站，並預告Universal Control 將在2021年秋季發佈。惟隨秋季快將完結，蘋果又再次押後Universal Control的推出日期，最快要待2022年春季才會推出。

蘋果並未透露延後推出Universal Control功能的原因，但外媒預計，或是因裝置間無線連接流暢度及穩定性表現，仍未達理想，因此蘋果決定延後推出相關服務。另外，也有報道指，蘋果目前仍未開始向開發人員或Beta用戶，提供Universal Control以進行測試，到底功能能否在明年春季推出，仍是充滿疑問。

Universal Control主要用作Mac和iPad的連接橋樑，用家可透過無線方式，讓登入相同蘋果帳號、連接相同無線網路的Mac與iPad，並透過相同滑鼠、鍵盤操作。

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