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【中概股風暴】Uber擬沽滴滴股份因「中國市場透明度很低」　滴滴上市不足半年股價暴瀉近六成

股市 10:18 2021/12/15

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滴滴出行（美：DIDI）在美國上市不夠半年已暴瀉近六成，令不少投資者「損手」，上周滴滴更表示計劃於美國退市。外電報道，Uber行政總裁Dara Khosrowshahi周二表示，Uber正尋求出售其認為屬非戰略投資的其他公司持股，當中包括滴滴的股份，但強調Uber並不急於出售滴滴等持股，而是希望隨著時間的推移，明智地將有關股權變現。

滴滴傳聘請高盛安排香港上市計劃【下一頁】 

重溫今早《ET開市直擊》唐牛為你分析大市【按此即睇】 

Khosrowshahi在與投行分析師舉行的會議上表示，出於戰略考慮，Uber將繼續持有一些其他公司的股份，但亦正尋求出售部分包括滴滴在內的持股。Khosrowshahi指，滴滴持股並不屬於戰略性，而且滴滴是競爭對手，中國市場又是一個相當困難的環境，透明度很低。

滴滴今年6月30日在紐約上市，上市不久後其應用程式就被網信辦指「嚴重違規收集使用個人信息」，因而必須下架並停止新用戶註冊，其後公司多個應用程式亦須下架。滴滴股價上市不夠半年已暴瀉近六成。單是今年第三季，滴滴的持股已為Uber帶來24億美元凈虧損。

道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹【按此即睇】 

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