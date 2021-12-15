【中概股風暴】上市不足半年股價暴瀉近六成　Uber擬沽滴滴股份

▲ 外電報導，Uber正尋求出售其認為屬非戰略投資的其他公司持股，當中包括滴滴出行的股份。

外電報導，Uber行政總裁Dara Khosrowshahi周二表示，Uber正尋求出售其認為屬非戰略投資的其他公司持股，當中包括滴滴出行（美：DIDI）的股份。

報導引述Khosrowshahi在與投行分析師舉行的會議上表示，出於戰略考慮，Uber將繼續持有一些其他公司的股份，但亦正尋求出售部分包括滴滴在內的持股。Khosrowshahi指，並不認為所持的滴滴股份屬戰略性，又稱滴滴屬競爭對手，惟中國是一個相當困難的環境，透明度很低。不過Khosrowshahi透露，Uber並不急於出售這些股份，而是希望隨著時間的推移，明智地將有關股權變現。

滴滴今年6月30日在紐約上市，上市不久後其應用程式就被網信辦指「嚴重違規收集使用個人信息」，因而必須下架並停止新用戶註冊，其後公司多個應用程式亦須下架。滴滴股價上市不夠半年已暴瀉近六成。單是今年第三季，滴滴的持股已為Uber帶來24億美元凈虧損。

滴滴上周表示計劃從紐交所退市，尋求在港上市。有傳滴滴聘請了高盛負責其香港上市事宜。

更多美股新聞

相關文章﹕

【滴滴退市】滴滴傳聘請高盛安排香港上市計劃

【滴滴除牌】滴滴先回港後美國除牌 盤前倒插1成 部分app內地重新上架、官媒：期待重整出發（第二版）

【機構持倉】淡馬錫第三季減持阿里滴滴 清倉百度好未來

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】