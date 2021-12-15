  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (三) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯981】彭博：華府周四開會討論進一步制裁中芯 　中芯股價跌逾2%

股市 12:20 2021/12/15

分享：

【中芯981】彭博：華府周四開會討論進一步制裁中芯

彭博社引述消息指，美國政府正在考慮對中芯 （00981） 實施更嚴厲的制裁，以進一步限制中國獲取先進技術。美國國家安全委員會計劃於周四開會討論，美國商務部、國防部、國務院和能源部將派代表參加。中芯股價中午收市跌2.3%，報19.54元。 

美國擬擴大限制中芯購買芯片製造工具【下一頁】

據悉，當局目前正在研究的提案將收緊對中芯國際的出口規定。如果有提案被採納，應用材料、KLA Corp.以及Lam Research Corp.等公司向中芯國際出口設備的能力或將嚴重受限。 

＊重溫今早《ET開市直擊》－唐牛為你分析港股部署【按此速睇－附Time code】

按照當前規定，不能出口用於生產先進晶片的「特需」（uniquely required）設備。本次會議考慮的一項提案將把「特需」改為「可以用於」（capable for use），將包括也能用於生產較不先進的電子元件的設備。

此前有外電報道指，美國國防部人不滿現有針對中芯的出口禁令具漏洞，無法阻止中芯國際獲得大量半導體製造機器，但 美國商務部部分官員並不同意有關提案。報道又指，國防部希望限制中芯獲得「能夠」生產14納米及以下製程芯片的工具，變相擴大中芯國際的限制清單。

道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹（立即收看） 

相關文章：

【中芯981】中芯國際夥國家隊合資臨港自貿區建廠、註冊資本429億　主攻28納米制程芯片

港股 中芯國際（00981） 晶片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股高港4%　夜期收市升30點（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】儲局議息結果公布前　道指期貨升68點、納指期貨升0.1%（不斷更新）
【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈　摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低
【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司　父子權益水平趨同
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款