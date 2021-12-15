【中芯981】彭博：華府周四開會討論進一步制裁中芯 　中芯股價跌逾2%

▲ 【中芯981】彭博：華府周四開會討論進一步制裁中芯

彭博社引述消息指，美國政府正在考慮對中芯 （00981） 實施更嚴厲的制裁，以進一步限制中國獲取先進技術。美國國家安全委員會計劃於周四開會討論，美國商務部、國防部、國務院和能源部將派代表參加。中芯股價中午收市跌2.3%，報19.54元。

據悉，當局目前正在研究的提案將收緊對中芯國際的出口規定。如果有提案被採納，應用材料、KLA Corp.以及Lam Research Corp.等公司向中芯國際出口設備的能力或將嚴重受限。

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按照當前規定，不能出口用於生產先進晶片的「特需」（uniquely required）設備。本次會議考慮的一項提案將把「特需」改為「可以用於」（capable for use），將包括也能用於生產較不先進的電子元件的設備。

此前有外電報道指，美國國防部人不滿現有針對中芯的出口禁令具漏洞，無法阻止中芯國際獲得大量半導體製造機器，但 美國商務部部分官員並不同意有關提案。報道又指，國防部希望限制中芯獲得「能夠」生產14納米及以下製程芯片的工具，變相擴大中芯國際的限制清單。

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