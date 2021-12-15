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【港股市況】恒指黑期升約134點、道指期貨升50點　阿里巴巴ADR較港高4%（不斷更新）

股市 09:15 2021/12/15

分享：

港股市況不斷更新

美股下跌，道指收跌106點，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約71點，恒指料開報23706點。滙豐 （00005） ADR折合報44.83元，較港收市價高0.33元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報458.5元，較港收市價低1.3元或0.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.44元，較港收市價高4.74元或近4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：15】期指高開107點，開報23705點。

【08：45】恒指黑期升約134點，報23722點；道指期貨升50點，報35594點。

【08：25】【新股IPO】青瓷遊戲6633超額認購2.6倍　一手中籤率近21%（附分配結果連結）

【08：10】【新股IPO】康耐特光學2276超額認購近0.8倍　一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：55】【配股潮】保利協鑫折讓2.4%配售近20.4億股　淨籌近50億元

【07：45】太陽城集團擬出售飛機　套現逾7000萬作營運資金

【07：45】港股ADR收報23706點，升71點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.83元，較港收市價高0.33元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報458.5元，較港收市價低1.3元或0.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.44元，較港收市價高4.74元或近4%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +3
    +2

【07：30】聯儲局議息結果公布前夕，反映美國商品生產成本價格變化的生產物價指數（PPI），上月創下2010年有紀錄以來的最大年度漲幅，美股三大指數齊滑落，道指收市跌106點，報35544點；標指跌34點，報4634點；納指跌175點或1.14%，報15237點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

【開市9點半】上海世茂稱生產經營活動正常　碧桂園服務承諾半年不配發新股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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