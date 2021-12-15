【夜期夜期+ADR】夜期跌212點　阿里美股再現沽壓　中概股全綫急瀉（不斷更新）

美股開市後，投資者續觀望儲局議息結果，美股變動不大，不過，中美角力的憂慮加大，中概股續跌，反映中概股走勢的納指金龍指數跌1.5%，夜期跌幅擴大至125點，退守23000關。

【中概股風暴】美國資產管理公司：中概股已game over 中美關係數年內難改善

中概股一片哀鴻：

中概股 最新報(美元) 變幅 蔚來汽車 30.64 -5.1% 小鵬汽車 42.12 -5.0% 達達 14.19 -6.6% 好未來 4.21 -4.5% 高途 2.17 -9.6% 騰訊音樂 6.12 -4.2% 愛奇藝 4.41 -6.0% 拼多多 57.34 -6.9% 陸金所 5.71 -5.5% 霧芯科技 3.69 -8.2%

*道富環球投資管理特約：配置黃金ETF應對高通脹*

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 44.75 -0.4% 美團ADR 237.91 -1.6% 騰訊ADR 447.19 -1.9% 阿里巴巴美股 116.99 -3.3%

北水今日吸資力度加大至34.75億元，騰訊 （00700） 有7.5億元淨流入，中芯 （00981） 及潤電 （00836） 各有逾3億元淨買。淨流出方面，藥明生物 （02269） 有9.7億元淨沽。

北水資金流向：

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議息結果公布前港股下跌。大市輕微高開22點，半日升48點，午後轉跌最多300點，恒生指數收報23420點，跌215點，成交1277億元。恒生科技指數跌1.5%，報5795點。藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 挫近兩成；中芯 （00981） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 逆市升近2%；保利協鑫 （0800） 升逾13%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：40】夜期跌125點

【18：28】恒指夜期跌41點，報23356點，低水65點。

【16：30】即月期指最後交易價23399點，跌199點，低水22點。

【16：10】恒生指數收報23420點，跌215點，成交1277億元。恒生科技指數跌1.5%，報5795點。藥明生物 （02269） 、藥明康德 （02359） 挫近兩成；中芯 （00981） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 股價逆市升近2%；保利協鑫 （0800） 升逾13%。

【16：00】恒生指數U盤前跌225點，報23410點。

【15：43】【新股IPO】安永：香港明年有機再爭全球三甲 IPO融資額或超3500億元

【15：41】華寶國際 （00336） 逆市續彈11%，高見16.12元。華寶此前表示注意到近日股價出現不尋常波動，稱1董事確認並不知悉任何導致股價波動原因。

【15：39】昨日復牌的楓葉教育 （01317） ，股價續跌逾12%，破底低見0.63元。

【15：31】港股尾市跌約235點，報23400點；科指跌1.7%，報5785點。

【15：16】【異動股】憂美制裁擴大醫藥股捱沽 藥明生物午後急挫25%、金斯瑞跌兩成

【15：03】藥明生物 （02269） 跌逾24%，破底低見73.8元，個股拖低大市逾150點。

【15：02】大市跌幅擴大至近300點，報23349點，跌286點；科指跌2.1%，報5763點。

【14：57】【互聯網監管】防未成年沉迷舉報平台 已受理及核查341款遊戲和平台

【14：54】藥明生物 （02269） 跌逾19%；金斯瑞 （01548） 跌兩成；信達生物 （01801） 跌逾12%，破底低見54.35元。報道引述消息指，美國商務部周四將超過20家中國公司列入實體清單，包括一些涉及生物技術企業。

【中美角力】航拍機龍頭大疆、AI 獨角獸曠視等8中企傳被美國列入投資黑名單

【14：45】阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至近2%；騰訊 （00700） 跌0.9%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌3%，破底低見17.86元。

【14：38】恒指最新跌逾200點，報23420點，跌215點；科指跌1.7%，報5782點。

【14：37】藥明系下挫，藥明生物 （02269） 最新跌逾17%；藥明康德 （02359） 跌一成；藥明巨諾 （02126） 跌逾9%。

【14：25】大市跌幅擴大至百點，恒指報23525點，跌110點；科指跌1.2%，報5813點。

【14：25】藥明生物 （02269） 跌幅擴大至17%，低見81.25元，成交25億元。

【14：21】恒指跌約60點，報23575點；科指跌近1%，報5826點。

【14：20】藥明生物 （02269） 午後跌逾11%，低見86.2元，成交19億元。

【14：17】【內房危機】佳兆業境外債權人重組方案增選項 擬收購其境內不良銀行貸款

【13：53】康希諾生物 （06185） 升15%，高見186.5元。

【13：48】中芯 （00981） 跌幅午後擴大至半成，低見18.9元。

【13：35】港股午後初段窄幅上落，最新升約3點，報23638點。

【13：35】【長和股價】渣打：長和進一步回購缺確定性、剔出確信買入名單 維持買入評級、目標價79元

【13：17】康希諾生物 （06185） 升幅進一步擴大至逾13%，高見183元。

【13：09】恒指轉跌約8點，報23627點。

【13：08】栢能 （01263） 發盈喜，預期年度公司股東應佔溢利不少於20億元，股價午後升逾13%，高見17.28元。

【13：04】騰訊 （00700） 午後跌0.5%，低見457元。

【13：03】康希諾生物 （06185） 午後升逾11%，高見181.8元。

【13：00】港股午後初段升約30點，報23665點；科指跌0.6%，報5852點。

【12：31】恒指黑期升約86點，報23674點。

【12：00】恒生指數半日升48點，報23684點，成交556億元。恒生科技指數跌0.5%，報5853點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%領市；康希諾生物 （06185） 升一成；保利協鑫 （03800） 升逾11%；世茂系未止跌。

【11：46】【小米1810】小米獲虛擬試穿專利、可將虛擬服飾疊加人像 另申請新商標拓模型玩具社區

【11：45】【內房危機】上交所要求世茂解釋系內交易、世茂續跌半成、世服反彈 摩通：世茂系內併購危險先兆（第三版）

【11：44】體育用品股個別發展，特步 （01368） 續升半成，李寧 （02331） 逆市跌逾1%；安踏 （02020） 跌逾3%。

【11：41】恒指中午收市前升約45點，報23681點；科指跌0.6%，報5848點。

【11：40】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至一成，高見178元，成交4.4億元。

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【11：30】上證半日升近0.1%；深證跌近0.2%；創業板指升0.04%。

【11：26】萬嘉 （00401） 乾升近一倍，破頂高見0.275元，僅2宗成交涉1萬元。

【11：22】港鐵 （00066） 逆市偏軟，跌0.2%，曾破底低見40.5元。

【11：14】內房股個別發展，中海外 （00688） 升1%；潤地 （01109） 升逾2%；恒大 （03333） 跌0.6%曾破底；碧桂園 （02007） 升逾1%；雅居樂 （03383） 破底後轉升0.7%；融創 （01918） 跌逾2%破底；世茂 （00813） 跌逾6%破底。

【經濟數據】內地11月70個大中城市新盤售價按月下跌 財政部：進一步深化房地產稅改革試點

【11：06】京城機電 （00187） 升16%，破頂高見5.94元。京城機電公布，中證監上市公司併購重組審核委員會將於今日上午9時召開工作會議，審核其發行股份及支付現金購買資產，並募集配套資金事項。

【10：58】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至9%，高見177元。

【10：45】阿里巴巴 （09988） 最新升逾3%；騰訊 （00700） 跌近0.1%；美團 （03690） 、小米 （01810） 分別跌逾1%。

【10：44】世茂系未止跌，世茂集團 （00813） 跌近6%，破底低見5.27元；世茂服務 （00873） 轉跌逾2%，破底低見4.7元。

【10：38】美國聯儲局議息結果公布前，滙豐 （00005） 升1%，渣打 （02888） 升0.1%；恒生 （00011） 升0.9%；東亞 （00023） 升0.7%；中銀香港 （02388） 升0.8%。

【10：36】康希諾生物 （06185） 升逾6%，高見172.6元。

【10：29】銀娛 （00027） 獲大摩將目標價由48元上調至51元，維持增持評級，銀娛升逾1%。另外，金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 升0.5%；永利 （01128） 、澳博 （00880） 升1%；新濠 （00200） 升逾4%。

【10：23】【異動股】百濟神州A股首掛大幅潛水 H股跟跌半成

【10：10】融創 （01918） 未止跌，股價逆市再跌4%，破底低見11.74元。

【10：03】李嘉誠增持長實 （01113） ，長實股價升0.9%，高見46.65元。

【李嘉誠增持】李嘉誠全資增持長實、罕有未夥李澤鉅權益公司 父子權益水平趨同

【10：01】中國11月社會消費品零售總額按年增長3.9%，低於預期的4.7%，前值4.9%。工業增加值按年增長3.8%，預期為3.7%，前值3.5%。中國1-11月城鎮固定資產投資按年增長5.2%，低於預期的5.4%，1-10月為6.1%。

【09：54】世茂服務 （00873） 股價反彈半成；世茂 （00813） 逆市續跌1%，破底低見5.38元。

【09：52】昨飈升五成的火幣科技 （01611） 今早回吐逾13%，低見9.11元。歐科雲鏈 （01499） 跌逾7%；雄岸科技 （01647） 跌逾2%。

【09：48】百濟神州 （06160） A股首日上市破發，H股跌逾5%，低見165元。

【09：45】阿里巴巴 （09988） 早段升逾4%領市，高見123.8元；騰訊 （00700） 升0.7%；美團 （03690） 逆市軟跌0.4%；小米 （01810） 跌0.1%，曾破底低見18.14元。

【09：44】港股開市後曾倒跌，最新回升約75點，報23710點；科指升0.1%，報5892點。

【09：43】【中芯981】彭博：華府周四開會討論進一步制裁中芯 中芯股價跌逾1%

【09：40】碧桂園服務 （06098） 升逾3%，高見49.25元。碧桂園服務承諾，6個月內不會在公開市場進行配售新股。

【藍籌內房】碧桂園服務急跌1成 承諾半年不配新股 與碧桂園保持距離

【09：40】花樣年 （01777） 升幅擴大至23%，高見0.45元。

【09：40】奧園 （03883） 升逾2%，高見1.61元。

【內房危機】奧園據報已陸續兌付理財產品本金及利息 惟危機未除 山東金融稱奧園1億美元債違約

【09：35】保利協鑫 （03800） 早段升幅擴大至逾14%，高見2.94元，成交5.8億元。

【09：33】花樣年 （01777） 升一成，高見0.385元。花樣年上日澄清，花樣年集團及花樣年投資並沒有被接管。

【內房危機】花樣年午後突然倒升14% 今早澄清與子公司無被接管

【09：30】恒大 （03333） 跌逾3%，低見1.54元創新低；恒大物業 （06666） 跌2%，破底低見2.83元；恒大汽車 （00708） 跌逾3%。

【內房危機】恒大海口8宗地遭政府無償收回

【09：26】人行進行5000億元人民幣1年期MLF操作，利率維持在2.95%不變。今日有9500億元人民幣MLF到期。另外，降準今日生效。

【09：22】恒生指數開報23658點，升22點。恒生科技指數跌0.4%，報5863點。阿里巴巴 （09988） 升近3%；美團 （03690） 跌1%；保利協鑫 （03800） 升逾9%。

【09：15】期指高開107點，開報23705點。

【08：45】恒指黑期升約134點，報23722點；道指期貨升50點，報35594點。

【08：25】【新股IPO】青瓷遊戲6633超額認購2.6倍 一手中籤率近21%（附分配結果連結）

【08：10】【新股IPO】康耐特光學2276超額認購近0.8倍 一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：55】【配股潮】保利協鑫折讓2.4%配售近20.4億股 淨籌近50億元

【07：45】太陽城集團擬出售飛機 套現逾7000萬作營運資金

【07：45】港股ADR收報23706點，升71點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.83元，較港收市價高0.33元或0.7%；騰訊 （00700） ADR折合報458.5元，較港收市價低1.3元或0.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報123.44元，較港收市價高4.74元或近4%。

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【07：30】聯儲局議息結果公布前夕，反映美國商品生產成本價格變化的生產物價指數（PPI），上月創下2010年有紀錄以來的最大年度漲幅，美股三大指數齊滑落，道指收市跌106點，報35544點；標指跌34點，報4634點；納指跌175點或1.14%，報15237點。

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【開市9點半】上海世茂稱生產經營活動正常 碧桂園服務承諾半年不配發新股

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責任編輯︰梁浩碩