【周焯華受查】太陽城集團擬出售飛機　套現逾7000萬作營運資金、股價高開倒跌3%

▲ 太陽城集團擬出售飛機 代價7750萬元

太陽城集團 （01383） 公布，於12月15日訂立買賣協議，同意透過全資附屬Golden Medal向Jetcraft Global （UK）出售Bombardier Inc. BD-700–1A11（Global 5000）飛機，涉1000萬美元（約7750萬港元），初步擬定12月27日或之前完成交易。太陽城集團指，所得款項淨額擬用作一般營運資金。太陽城集團開報0.14元，升4.5%，其後走勢向下，收報0.129元，跌3.7%，成交229.9萬元。

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計及出售事項的所得款項淨額約7327.5萬元，以及該飛機於11月30日的未經審核賬面淨值約7446.7萬元，預期集團將因出售事項而於年度確認除稅前虧損約119.2萬元。

太陽城集團指，鑒於疫情限制了出境旅遊並令出境旅遊人次減少，加上旅遊業何時復甦仍然未明，出售事項有助集團降低其營運、保養及管理該飛機的成本；及將其於該飛機的投資變現，從而為集團帶來即時現金，藉此強化流動現金狀況。

Golden Medal於2020年1月20日獲集團收購。集團自2020年12月起提供包機服務，而該飛機僅自當時起產生收入。

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責任編輯︰梁浩碩