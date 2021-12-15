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【ET財經早點1分鐘】儲局議息結果今揭盅先看3關鍵 美股四巫日前阿里美股冚倉升4%

股市 07:00 2021/12/15

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儲局今晚凌晨公布議息結果，市場預期今次議息最關鍵，是將未來半年儲局收水布局徹底明朗化。

首先，是會否將縮減買債規模增加至每月300億美元，等出年3月結束買債計劃。

第二，是加息時機。將通脹問題不再認為是暫時隨着買債結束，會否暗示年中加息。現時機構普遍預期明年加息兩至4次。

第三，是會否提及縮減已達到8.7萬億美元規模的資產負債表，即讓手上到期的債券，不再續期。同時註銷等額的貨幣，令資產負債表收縮，效果等同將資金由市場抽走 。這個提及的機會較少，但影響力會比加息加大。

美滙指數撲97關 納指跌1.1%

美國生產物價指數，即PPI達9.6%，創有紀錄以來的新高。市場預期儲局加速收水，美滙指數撲97關。

美國10年期債息一度突破1.45厘，美股三大指數下跌，納指跌幅達百分之1.1. 

美股四巫日前 阿里美股冚倉升4%

美股將到周五的四巫日前， 阿里巴巴美股湧現冚倉盤，成交21億美元，股價急升百分之4， 帶動夜期升30點。

不過，整體中概股走勢仍弱。雷軍的獵豹移動跌百分之6， 股價創上市新低，趣頭條及金融壹賬通亦大約跌百分之6. 

欄名 : ET財經早點1分鐘

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美股 加息

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