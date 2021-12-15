【開市9點半】上海世茂稱生產經營活動正常　碧桂園服務承諾半年不配發新股

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【ET財經早點1分鐘】儲局議息結果今揭盅先看3關鍵 美股四巫日前阿里美股冚倉升4%
世茂服務 （00873） 高價收購同系項目，引發市場憂慮物管股會充當母企「提款機」，內房及物管板塊爆小股災。上海世茂澄清，各項生產經營活動正常，未發生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項。碧桂園服務 （06098） 發公告，與碧桂園 （02007） 撇清關係，承諾半年不配發新股，主席不減持。
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欄名 : 開市9點半