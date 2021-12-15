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【開市9點半】上海世茂稱生產經營活動正常　碧桂園服務承諾半年不配發新股

股市 06:45 2021/12/15

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世茂服務 （00873） 高價收購同系項目，引發市場憂慮物管股會充當母企「提款機」，內房及物管板塊爆小股災。上海世茂澄清，各項生產經營活動正常，未發生影響公司償債能力和債券還本付息的不利事項。碧桂園服務 （06098） 發公告，與碧桂園 （02007） 撇清關係，承諾半年不配發新股，主席不減持。

焦點新聞：

1.【內房危機】世茂股份出售物管業務予世茂服務、接上交所問詢　上海世茂：未發生重大不利變化

2.【藍籌內房】碧桂園服務急跌1成　承諾半年不配新股　與碧桂園保持距離

3.【內房危機】奧園據報已陸續兌付理財產品本金及利息　惟危機未除　山東金融稱奧園1億美元債違約

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8.【Dogecoin】馬斯克：Tesla部分商品將可用狗狗幣支付、DOGE即彈3成　曾稱支付功能更勝比特幣

9.【吉野家母企】合興集團私有化獲股東贊成通過　周四為股票最後交易日

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 減持 收購 世茂服務（00873） 配股 物業管理股 碧桂園服務（06098） 碧桂園（02007）

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