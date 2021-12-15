【內房危機】廣東省工作組據報要求恒大暫停處置所有資產　此前海口8幅地遭政府無償收回　恒大曾跌逾3%創新低

▲ 恒大3333海口8宗地遭政府無償收回

中國恒大 （03333） 陷入債務危機，廣東省於12月初向恒大派出政府工作組，中國恒大也成立了風險化解委員會。有內媒指，目前廣東省政府工作組已經駐點廣州恒大中心開展工作。

報道提到，政府工作組近日口頭通知恒大各個區域公司，要求暫停所有資產處置事項，集團內部人士指，此舉應是工作組正式進場摸底，想要釐清集團資產負債真實情況。

恒大股價今早跌逾3%，低見1.53元創新低，午前跌幅收窄至1.25%，報1.62元，成交8655萬元，

重大問題須匯報廣東省政府工作組

現階段，恒大日常運營工作由集團副總裁、汽車集團董事長肖恩負責，公司重大問題要向廣東省政府工作組相關負責人匯報。

廣東省政府工作組近日提出，凡是為恒大系債務提供過個人擔保且尚未處理完畢的公司高管，均須上報擔保函及相關信息，報道稱，在恒大內部，從集團層面到區域公司，不少公司高管都曾為恒大旗下區域或項目融資提供過個人擔保。

恒大資金部門首要任務是重啟開發貸和個人住房按揭貸款

報道提到，恒大主席許家印近日在一場內部高管會議上，對資金部門在「復工復產保交樓」工作上的行動滯後於工程部門提出批評。隨後，廣東省政府工作組進駐和風險化解委員會成立後，恒大資金部門的首要任務，是重啟開發貸和個人住房按揭貸款，並必須與各地政府相關部門主動、頻繁溝通，爭取當地政府最大支持。

海南省海口市8幅地塊被無償收回

據內媒報道指，恒大位於海南省海口市的8幅地塊，已經被海口市人民政府無償收回。據報，海南省海口市自然資源和規劃局表示，因恒大集團所擁有的8幅地塊，由約定的動工開發日期起計，滿兩年未動工開發建設，因此根據有關規定，無償收回恒大在海口的8幅地塊。

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據報道指，恒大涉及的8幅地塊，有1幅位於海口灣紅棉西路北側，6幅位於海口市海甸島西北部，1幅位於海口市濱海大道北側。南省海口市自然資源和規劃局表示，根據《閒置土地處置辦法》第十四條和《海南省閒置土地認定和處置規定》第二十九條規定，決定依法無償收回上述公司國有建設用地使用權。

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記者：梁安琪

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