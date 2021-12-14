【百富環球】百富環球：審查後無發現資料傳輸至支付處理商以外地方

▲ 百富環球：審查後無發現資料傳輸至支付處理商以外地方

百富環球 （00327） 於10月底因涉嫌參與對美國和歐盟的網絡攻擊，遭美國聯邦調查局（FBI）突擊佛羅里達辦事處。百富環球發公告指，美國獨立第三方Palo Alto Networks， Inc.旗下Unit 42審查百富終端的網絡流量後，報告並無發現持卡人或其他消費者資料傳輸至支付處理商以外的任何其他地方的情況。

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百富環球指，Unit 42審查的網絡流量與百富終端相關服務的預期功能一致。Unit 42亦斷定，在全面及徹底的檢查過程中並無發現不明的網絡流量。就初始登錄、蜂窩資料傳輸及╱或已安裝應用程序的資料的相關活動，對於每台百富終端而言都是獨特。因此，數據包大小可能會因應百富終端的個別配置而有所不同。換言 之，並無發現KrebsOnSecurity文章所述的異常「數據包」或「網絡數據包」。

公告又指，Unit 42分析了百富終端網絡流量中所涉及的IP地址及主機名稱。考慮所有分析及結果後，Unit 42並無發現審查的網絡活動中存在任何惡意流量或事件。換言之， 在Unit 42報告之後，本公司仍然並無發現KrebsOnSecurity文章所述的百富終端涉及 「網絡攻擊」，被用作惡意軟件「投放器」及「命令和控制」位置的任何相關情況。

Palo Alto Networks， Inc.為全球網絡安全供應商，其提供網絡安全產品及解決方案。

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