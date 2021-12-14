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【內房危機】奧園據報已陸續兌付理財產品本金及利息　惟危機未除　山東金融稱奧園1億美元債違約

股市 22:32 2021/12/14

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奧園據報已陸續兌付理財產品本金及利息　惟危機未除　山東金融稱奧園1億美元債違約

中國奧園 （03883） 此前就理財產品逾期出台兌付方案。內媒引述消息人士指，部分奧園理財產品投資人已經於近期陸續收到奧園基金兌付的本金與利息。據悉，該等投資人購買的理財產品在12月1至13日期間到期，其涉及的本金與利息目前也正按照此前披露的兌付方案執行兌付。

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報道引述一位收到相關款項的投資人透露，其購買理財產品總額為160萬元，該產品原本在12月5日到期，基金經理提前與其溝通兌付方案。此後，該投資人於12月6日和12月7日分別收到奧園所支付利息和20%本金，該比例與奧園此前方案中提及的比例吻合。

另外，山東金融 （00412） 周一（13日）發公告指，中國奧園子公司廣京企業發行的1億美元票據觸發違約。公司正積極尋求有關違約的法律意見，制定及實施各種措施，以盡快收回未償還款項，以及式積極與發行人、擔保人或雙方財務顧問溝通，以了解當前狀況並討論償還安排。

該票據是中國奧園於2020年12月專門為山高金融而發行，本金金額為1億美元，年利率6厘，由中國奧園集團擔保。票據原定12月15日到期，但奧園提及遭遇流動性不足和信用危機，已觸發相關的提前還款條約，導致違約。

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中國奧園（03883） 港股

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