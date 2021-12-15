【ET開市直擊】疫情添憂股市覆舟？ 待儲局議息望通關好消息（附Time code）

恒指上日反覆向下，收報23635點，跌318點。市場觀望聯儲局議息聲明，加上英國錄得首宗Omicron死亡個案，市場氣氛審慎。獨立股評人唐牛於《ET開市直擊》為你分析市場形勢！

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00：00 - 市場焦點速覽 留意儲局議息結果

00：28 - 美股外圍速報 PPI創來最大升幅 Tesla再遭拋售

01：58 - 美國11月份PPI創紀錄新高 對美股有何啟示？

04：40 - 港股上日市況速覽＋北水盤路

05：24 - 港股走勢點睇 恒指下個支持位在哪

07：21 - 中港通關有共識 受惠股有憧憬？

09：03 - 評級機構對濠賭股有保留 前景點睇

12：40 - 內房、物管板塊點睇 談碧桂園服務 （06098）

15：48 - 新股雍禾醫療 （02279） 追揸沽策略

18：16 - 美東汽車 （01268） 收購內地保時捷經銷商 股價有憧憬？

20：30 - 保利協鑫 （03800） 配股怎解讀

21：31 - 港股開市前市況速報

21：45 - ET個股推介：昆侖能源 （00135）

23：10 - 觀眾問股：港交所 （00388） 走勢點睇？

24：54 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 若續牌失敗點算

26：21 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 幾錢買好？

28：14 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 哪個價位可買入？

28：44 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 13.72元有貨，短期有否機會返家鄉？

29：43 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 有機會見3字頭嗎

30：48 - 觀眾問股：中芯 （00981） 21.5元有貨怎辦好

32：04 - 觀眾問股：金蝶國際 （00268） 23.7元有貨能返家鄉？

32：30 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 288元買入，可繼續持有嗎？

33：28 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.2元有貨， 有冇動力升？

34：01 - 觀眾問股：完美醫療 （01830） 現價可入嗎

35：07 - 觀眾問股：美股驚住買，如港股死，美股跌，出年唔使玩？

36：16 - 觀眾問股：龍源 （00916） 18元買，幾多錢可沽？

37：59 - 觀眾問股：力世紀 （00860） 的前景？

39：16 - 觀眾問股：小米 （01810） 前景係咪會好返？

40：16 - 觀眾問股：恒指出年會否見17000點

41：12 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US） 何時可以入？

43：29 - 觀眾問股：如果美國今晚宣佈加息 0.375 厘會唔會死硬

44：02 - 觀眾問股：其實加息不是預期？點解還會瘋跌？

45：40 - 觀眾問股：我想問2048易居企業近期升勢強勁，現在值唔值得博

47：18 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291）

48：45 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 可以買嗎

49：40 - 港股早段市況速覽

51：37 - 財經日誌提提你

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