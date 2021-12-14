  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 23:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際油價】國際能源署：石油產量有望本月起超過需求 2022年美加等國石油年產量或創新高

股市 22:28 2021/12/14

分享：

【國際油價】國際能源署：石油產量有望今個月起超過需求 情況延續到明年

國際能源署（IEA）發表12月原油市場報告，預計變種新冠病毒株Omicron和近期激增的感染個案，將為航空燃料和國際旅行帶來最大影響，並暫時減慢石油需求，但不會完全破壞石油需求復甦進度。國際能源署表示，儘管存在這種不確定性，但在美國和OPEC+增加產量帶動下，石油產量有望由今個月起，超過全球對石油的需求，而這種上升趨勢亦將延續至明年，同時料美國、加拿大和巴西的石油年產量將達到有史以來最高水平。

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流｜ 騰訊、美團一周部署

預計今年和明年石油需求分別每天增加540萬桶和330萬桶

報告預計明年石油需求將低於預期，將今年和明年的石油需求展望較上月計每日減少10萬桶，預計全球石油需求將在2021年和2022年分別每天增加540萬桶和330萬桶，有望恢復至疫情前水平，即每日9950萬桶。

料石油供應量今月起過剩 今年和明年供應量將分別每日增加640萬和150萬桶

國際能源署認為，假設石油出口國組織與盟國（OPEC+）完全解除石油限產措施，沙特阿拉伯和俄羅斯年產量可能會創下石油產量紀錄，在這種情況下，可能導致明年第一、二季石油日均供應量過剩至分別為每日170萬桶和200萬桶，而明年全球供應量將每日增加640萬桶，今年供應量則將每日增加150萬桶。

國際能源署對2022年的油價預測比上個月報告調低約15%，預料2021年布倫特原油平均價格為每桶70.8美元，2022年為每桶67.6美元。

相關報道：【國際油價】OPEC+據報同意明年1月維持增產計劃　油價急挫

【國際油價】富瑞：倘全球重新開關　油價料見每桶150美元

【Omicron變種】憧憬OPEC+暫停增產　國際油價曾彈逾半成

編輯：曾樂詩

美股 航空 石油輸出國組織 國際能源署 石油

上一篇文章

【美股開市】PPI飆升加劇聯儲局壓力　道指跌逾100點　納指挫逾1.3%（不斷更新）

下一篇文章

【外滙貨幣】滙款平台Wise：支持以8種貨幣向中國內地進行企業對企業轉帳匯款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【騰訊派息】騰訊上市後首次緊急開會研派中期息　股價照跌逾1%
【美股開市】PPI飆升加劇聯儲局壓力　道指跌逾100點　納指挫逾1.3%（不斷更新）
【美股開市】PPI飆升加劇聯儲局壓力　道指跌逾100點　納指挫逾1.3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR較港低1.6%守450元關　夜期跌幅收窄（不斷更新）
【港股ADR+夜期】騰訊ADR較港低1.6%守450元關　夜期跌幅收窄（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌282點　中概股又急跌　北水續吸33億元撑港股（不斷更新）
【開市9點半】騰訊突急研派中期息　分析背後考慮
【開市9點半】騰訊突急研派中期息　分析背後考慮
【內房危機】世茂插兩成　傳與信託商討展期、許世壇下放權限　摩通：世茂系內併購危險先兆（第二版）
【內房危機】世茂插兩成　傳與信託商討展期、許世壇下放權限　摩通：世茂系內併購危險先兆（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款