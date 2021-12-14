【國際油價】國際能源署：石油產量有望本月起超過需求 2022年美加等國石油年產量或創新高

▲ 【國際油價】國際能源署：石油產量有望今個月起超過需求 情況延續到明年

國際能源署（IEA）發表12月原油市場報告，預計變種新冠病毒株Omicron和近期激增的感染個案，將為航空燃料和國際旅行帶來最大影響，並暫時減慢石油需求，但不會完全破壞石油需求復甦進度。國際能源署表示，儘管存在這種不確定性，但在美國和OPEC+增加產量帶動下，石油產量有望由今個月起，超過全球對石油的需求，而這種上升趨勢亦將延續至明年，同時料美國、加拿大和巴西的石油年產量將達到有史以來最高水平。

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預計今年和明年石油需求分別每天增加540萬桶和330萬桶

報告預計明年石油需求將低於預期，將今年和明年的石油需求展望較上月計每日減少10萬桶，預計全球石油需求將在2021年和2022年分別每天增加540萬桶和330萬桶，有望恢復至疫情前水平，即每日9950萬桶。

料石油供應量今月起過剩 今年和明年供應量將分別每日增加640萬和150萬桶

國際能源署認為，假設石油出口國組織與盟國（OPEC+）完全解除石油限產措施，沙特阿拉伯和俄羅斯年產量可能會創下石油產量紀錄，在這種情況下，可能導致明年第一、二季石油日均供應量過剩至分別為每日170萬桶和200萬桶，而明年全球供應量將每日增加640萬桶，今年供應量則將每日增加150萬桶。

國際能源署對2022年的油價預測比上個月報告調低約15%，預料2021年布倫特原油平均價格為每桶70.8美元，2022年為每桶67.6美元。

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編輯：曾樂詩