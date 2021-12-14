【人事變動】前總警司韋能治加入思捷董事局　享月薪12.5萬元

思捷環球 （00330） 宣布，委任今年初退休的前總警司、並曾在2019年反修例期間擔任旺角警區指揮官的韋能治（WRIGHT Bradley Stephen）為執行董事，任命即日生效。通告指，韋能治有權享有每月薪金12.5萬元。

根據委任函，韋能治將會負責與人力資源總裁提供諮詢和協調。同時，將會監督集團的人力資源及採購部門，包括集團的場地的安全及相關事項。

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56歲的韋能治，1988年加入皇家香港警察部隊，退休前任職至總警司職級，在警務處工作超過33年。近10年內，韋能治主要擔任指揮職位，包括水警港外區指揮官、總警司支援及旺角區地區指揮，由2018年直至退休為止。

韋能治年初退任 道別信：難忘警區人員首次衝出旺角警署與示威者對峙

2019年反修例事件期間，韋能治為時任旺角警區指揮官。韋能治今年初正式退休前，有報道指其在告別信指，同袍在社會事件期間盡顯警隊「最優良的傳統」、「使旺角成為堅不可摧的堡壘」，特別指難忘當年旺角警區人員首次衝出警署與示威者對峙，直至凌晨3時銳武裝甲車前來增援。

韋能治2020年6月出席油尖旺區議會時，曾就一名網媒女記者在旺角洗衣街公廁拍攝警方而被拘捕的行動解畫。當時區議員追問，為何過程中有男警進入女廁執法，韋能治僅稱當時是「緊急情況」。

此外，思捷同時委任夏其才為獨立非執行董事，以及董事會轄下審核委員會和風險管理委員會成員，任命已經由周一（13日）起生效。夏其才有權享有每年48萬元的董事袍金。

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