【藍籌內房】碧桂園服務急跌1成　承諾半年不配新股　與碧桂園保持距離

碧桂園服務 （06098） 公布，自公告日期起6個月內，公司及其附屬公司與碧桂園 （02007） 預計不會發生對價超過2億元人民幣的重大資產出售或收購交易，但已由董事會或股東會批准的持續關連交易仍會如常進行。碧桂園服務又承諾，6個月內不會在公開市場進行配售新股。

*內房世茂系股債雙跌 對內房有何啟示？*【按此速睇】

【石Sir一周前瞻】分析「北水」資金流｜ 騰訊、美團一周部署

碧桂園服務於11月26日公布完成配售新股，向6名投資者出售合共1.5億股新股，佔已發行股份4.45%，集資淨額80億元，將用作趁機收購，楊惠妍持股跌至43.09%。

不過，批股集資收購，理應令市場看好前景，不過，碧桂園服務股價反覆下跌，批股後股價一直未能收復53.35元的配股價，最新收報47.25元，再試近一周低位。

碧桂園服務稱，上市至今經營穩健、財務健康、成長迅速，該公司之資產、業務、人員、組織、財務資金、管理、經營決策完全獨立，且與碧桂園集團無任何股權從屬關係；目前集團自有資金充沛，將把握市場機會，適時進行擴張，持續成長。董事及管理層皆對公司未來發展前景充滿信心。

此外，該公司控股股東、非執行董事兼董事會主席楊惠妍承諾，基於對公司發展前景的堅定信心及成長價值的認可，自公告日期起六個月內，楊惠妍以及她行使控制權的任何公司不會出售其已持有的碧服股份。

相關文章：【內房危機】世茂插兩成 傳與信託商討展期、許世壇下放權限 摩通：世茂系內併購危險先兆（第二版）

【內房危機】世茂服務斥16.5億人幣收購世茂股份物管業務 世茂系股債急跌 集團強調經營一切正常

編輯：區嘉俊

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁