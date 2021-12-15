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【ESG講呢啲】「氣候公義」是甚麼？前天文台助理台長話你知

股市 13:30 2021/12/15

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氣候也講公義？「氣候公義」這個詞語早在2015年巴黎氣候峰會（COP 21）已經出現，到底「氣候公義」是甚麼？今集《ESG講呢啲》邀請到前天文台助理台長梁榮武為我們講解。梁榮武指：「氣候變化本來就是一個不公義的問題，現在的現象就是，對於全球暖化責任最小的人或群組，他們是受到最大的傷害，這就是不公義。」

立即收看：https：//video.hket.com/video/3132408
*逢星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。*

氣候變化當前　人人都有道義責任

「一個很簡單、很籠統的概念，首先我們要確定到氣候變化是會傷害到人的；如果傷害到人的話，我們就有一個道義責任去減緩氣候變化，不要使氣候變化愈演愈烈，這是道義的問題。」梁榮武指。

他續指，這個責任是人人都有的，因為人人都有碳排放，所以責任是人人都有的，有些人的碳排放是非常少，現時的現象是責任最小的人或群組，他們卻是受到最大的傷害。梁榮武指，這就是不公義。

他坦言，氣候變化本來就是一個不公義的問題，所以才會有這麼多學者這麼多政治領袖提出及討論這個概念。

各國碳排放大不同　氣候變化責任誰屬？

梁榮武舉例道，於阿富汗，每人一年的碳排放是一公噸也沒有，香港人均每年排放逾5公噸，中國人均每年排放逾7公噸；美國有不同計算，人均每年排放由15至20公噸也有。「你想想
，阿富汗如果他遇到天災時，這麼貧窮的國家如何應付天災呢？但他們的碳排放是最少的，他們受傷害最深，但他們的責任是最小的。」他反問道。

相反而言，梁指全球碳排放最大的國家，包括榜首的加拿大，第二位的美國及第三位的澳洲等，他們百多二百年來，不斷地以化石燃料作為能源發展科技。「他們賺取了這麼多利益，如果他們不付出更多力量去解決氣候問題，就是站在不公義的角度上。」

本港氣候層面的「貧富懸殊」

放眼香港，貧富懸殊原來亦彰顯在氣候層面上。「有些慈善機構想捐贈冷氣機予劏房戶亦行不通，因為劏房戶如果不是向著街道，即沒有一個對外窗口的時候，就安裝不到冷氣機，有環保團體做過一些研究，天氣酷熱時，譬如天文台氣溫是33、34度，他們進入劏房量度到的氣溫
是達到37、38度。你想想，這樣的氣溫，對健康、孩子成長影響也很大。」梁指。

反之，天氣炎熱時，大部分家庭或工作者處理的辦法很簡單，就是調大冷氣，將來全球暖化愈演愈烈的時候，冷氣就再調大一些，「但後果就是調大冷氣，碳排放就加劇了，使全球暖化亦加速，對一些沒有冷氣機，或居住條件根本不容許他們安裝冷氣機的群體而言，他們就會百上加斤，這就是一個很明顯，但我們看不到的氣候不公義現象。」

梁又指，碳排放有兩類，其中一類是享受式、或奢侈式排放。疫情前，很多香港人最喜歡去旅行，一年去三五七次也是等閒事，去旅行也加劇了碳排放，「但對於基層而言這當然是不會發生。所以他們的排放就少很多，這正正就顯示出氣候不公義，排放最低的人群，受到的氣候苦楚是最大。」

氣候不公義怎解決？

「我覺得是要一步一步地，在我們內心有這樣的理解，我們一年去3次旅行，我們大魚大肉
我們回家調大冷氣、每天駕駛上下班，我們習以為常的、一些看來如此平凡的行動，原來也是加劇了氣候危機。」研究氣候變化多年的梁榮武坦言，氣候變化是一個極度複雜的問題，他不認為單是從國家層面立法就可解決問題，他認為要了解問題，然後思考，究竟我們在這個問題上要負多大責任，我們在道義上又有沒有責任做一些行動。

「我相信每個人都有良知，大家都不想做一些不公義的事，所以真的要從教育做起，最好就由小學、幼稚園做起，大家都知道有這樣的公民責任，是內心驅使我們做一些行動，才可以始續，這是一個很漫長的道路。」


*同場加映
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