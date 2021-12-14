【aR眼鏡】OPPO智慧型眼鏡明年發售　投射2D資訊至實境　有導航、翻譯、提示功能

▲ OPPO發佈新一代智慧型眼鏡Oppo Air Glass，計畫明年首季在內地發售（網上圖片）。

OPPO發佈新一代智慧型眼鏡Oppo Air Glass，計畫明年首季在內地發售，眼鏡標榜輕巧，而且即使有近視或遠視的人士都可以使用，但該眼鏡卻沒有採用虛擬實境技術（Augmented Reality，簡稱AR）技術。

Oppo Air Glass的賣點是重量僅30克，解像度為640 x 480，患有近視及遠視的人士在Oppo Air Glass裝上訂造鏡片後，亦可看清楚投射畫面。眼鏡配備高通Snapdragon Wear 4100處理器，而且有10.5小時綜合續航力。

Oppo Air Glass未有採用虛擬實境技術，取而代之的是一款名為輔助實境（Assisted Reality，簡稱aR）的技術。虛擬實境與輔助實境的最大分別，是前者會將資訊與某個現實物體連結，將現實環境半虛擬化，後者則只會在眼鏡上投射2D資訊，用家戴上利用了該技術的眼鏡，可在實境之外看到2D資訊。

實際應用上，Oppo Air Glass有導航、翻譯及提示功能。用家戴上眼鏡後，眼鏡會投射導航資訊，也會顯示所到景點的資訊。翻譯功能則會將翻譯後的文字內容直接投射在眼鏡上。至於提示功能，則容許用家預先輸入講稿，用家發言時可透過眼鏡看到講稿內容。

除Oppo外，蘋果及三星亦有傳明年會推出智慧型眼鏡。

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