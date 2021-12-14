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【理財智慧】加密貨幣系列8---甚麼是金鑰、助記詞？

環球政經 20:07 2021/12/14

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區塊鏈科技中，加密貨幣的擁有權，是標記在公開帳本中，標記了某某擁有某數量的加密貨幣。但是不會用實名登記，會以地址（Address）形式儲存，地址為一組英文加數字，帳本會儲存某某地址的情況，例如擁有加密貨幣的數量、種類等。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選

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地址由公開金鑰（Public Key）經過特別處理後產生，Public Key亦是一組數字，可以用之收發加密貨幣。例如想傳送1個比特幣到某地址，只要在錢包中輸入對方的Public Key便可以。因此Public Key可以公開，不會因此被盜。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

私密金鑰（Private Key）就由Public Key經過特別處理產生，可以視為用戶的密碼，只要擁有Private Key，就可以掌控帳戶。因此絕對不能公開，否則就會資金就會被盜。

因為Private Key如同Public Key及Address，都是由一段數字加英文字組成，難以儲存。因此研發了助記詞（Seed Phrase），助記詞由12至24個英文字組成，只要用這批英文字，就可以轉化為Private Key，用以控制帳戶。因此加密貨幣錢包會要求用家，用不同方法將之記錄下來，一旦失去便會失去帳戶，無法再找回資產。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 比特幣 區塊鏈

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