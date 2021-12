【Dogecoin】馬斯克：Tesla部分商品將可用狗狗幣支付、DOGE即彈3成　曾稱支付功能更勝比特幣

▲ 【Dogecoin】馬斯克:Tesla部分商品可用狗狗幣支付 DOGE即彈3成

特斯拉Tesla(美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)在社交平台Twitter發文指,Tesla將會在部分商品接受以狗狗幣(Dogecoin)支付(Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes)。馬斯克最新表態下,狗狗幣即彈升約30%。

▲ 馬斯克帖文一出下,Dogecoin價格明顯彈起

馬斯克向來活躍於加密貨幣圈子,年內Tesla 曾向外公布,斥資約15億美元買入比特幣(Bitcoin),並考慮接受比特幣買Tesla汽車,但馬斯克一度反口指比特幣採礦高污染,暫緩接受比特幣支付。

馬斯克昨日剛獲時代雜誌評為2021年風雲人物,他在事後接受訪問時,曾將比特幣、狗狗幣相提並論。馬斯克稱,從基本面來說,比特幣不是交易貨幣的良好替代品,「就算當初是開玩笑而發明的狗狗幣,都較比特幣更適合進行交易。比特幣交投量很低,而交易成本很高。」

