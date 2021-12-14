【Dogecoin】馬斯克：Tesla部分商品將可用狗狗幣支付、DOGE即彈3成　曾稱支付功能更勝比特幣

▲ 【Dogecoin】馬斯克：Tesla部分商品可用狗狗幣支付 DOGE即彈3成

特斯拉Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交平台Twitter發文指，Tesla將會在部分商品接受以狗狗幣（Dogecoin）支付（Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes）。馬斯克最新表態下，狗狗幣即彈升約30%。

▲ 馬斯克帖文一出下，Dogecoin價格明顯彈起

馬斯克向來活躍於加密貨幣圈子，年內Tesla 曾向外公布，斥資約15億美元買入比特幣（Bitcoin），並考慮接受比特幣買Tesla汽車，但馬斯克一度反口指比特幣採礦高污染，暫緩接受比特幣支付。

馬斯克昨日剛獲時代雜誌評為2021年風雲人物，他在事後接受訪問時，曾將比特幣、狗狗幣相提並論。馬斯克稱，從基本面來說，比特幣不是交易貨幣的良好替代品，「就算當初是開玩笑而發明的狗狗幣，都較比特幣更適合進行交易。比特幣交投量很低，而交易成本很高。」

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