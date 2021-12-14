【企業調查】調查指財務管理窒礙中小企發展 智能信用卡點幫到企業?

現時本港共有超過34 萬家中小企業， 佔全港企業總數98% 以上，但一項調查指，財務管理成影響中小企發展的重要關鍵，當中有90%中小企表示在財務管理上花的時間比兩年前多或一樣。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【專業工種】教育局請言語治療主任 為語言障礙學生提供專業評估 最高月薪逾7.3萬，詳見【下一頁】



提為提供支付解決方案的金融科技公司Reap，最近跟全球科技支付網絡Visa合作進行名為《香港中小企業財務管理未來發展》的調查，共訪問了本港300 家中小企業。調查結果顯示，財務管理工作及流程為企業日積月累的負擔。中小企用於財務管理的時間佔整體業務營運的 20%；而相對成熟的企業更需要整體業務營運時間的 25% 。這揭示了隨著企業的發展，財務管理所需的時間亦同時增加，減少了時間於可增加公司收入的活動上。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理



據上述調查，有近 8 成中小企已採用全自動或半自動的財務管理方案，或聘請公司協助管理財務，然而成效並沒有顯著提升。當中逾 90%的中小企表示，現時在財務管理方面花費的時間，比兩年前更多或沒有減少；而近8成的中小企仍面對財務流程自動化、現金流管理，以及控制時間成本和效率等三大難題。以上反映了現時仍然缺乏一套有效的財務管理方案，急切需要創新的方案取代過往的財務管理方式。

【職場熱話】入職新公司半年 驚發現公司對自己待遇最差 打工仔感不解兼無助，詳見【下一頁】



Reap 共同創辦人郭大任（Daren）表示：「中小企業經常性處於進退兩難的情況，他們想抓緊每個機遇，但財務上的挑戰令他們卻步。不但受到傳統融資方式的束縛，有 32%的中小企業表示在過去一年，無法在需要資金時獲得短期貸款；更缺乏有效的財務管理方案。上述調查顯示 35%中小企現時在支付管理、核准付款，以及管理內部財務方面花費太多時間。」

調查也顯示，有86% 的中小企表示有興趣以多功能的智能公司信用卡解決財務管理上的問題，希望能藉此更有效及有系統地管理管理開支、財務規劃和分析，以及控制及繳付公司各類型開支，輕鬆管理現金流。

【薪酬調查】調查指僱主來季增聘意欲強烈 11行業明年料加薪百分之2至2.5，詳見【下一頁】



究竟智能信用卡如何幫助中小企經營?﹖有87% 的中小企認為使用信用卡、扣賬卡和其他智能支付方式有額外的好處：方便易用（29%）、提升時間效率 (27%)、財務報告製作更清晰（27%），以及助業務擴展（27%）。

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識



郭大任續指，該公司日前推出的 Reap Card 能迎合到以上的需求，自推出以來便有逾千間企業表示興趣申請使用有關服務，而每月的申請都以倍數增長。有了上述調查報告的數據，Reap 將更了解中小企財務管理上所面對的挑戰，設計更多度身訂造的服務以滿足他們的需求。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍