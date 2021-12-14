【薪酬調查】調查指僱主來季增聘意欲強烈 11行業明年料加薪百分之2至2.5

人力資源顧問公司ManpowerGroup今年十月訪問了本港505名僱主，調查結果顯示有56%的僱主有意在來季增聘人手，較今季多了31個百分點；有18%的僱主有意縮減人手，較今季增加1個百分點；只有28%僱主保持人手不變，按季大幅減少33個百分點。

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萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，薪酬視乎企業的營運成本、環境因素，企業會根據自身是否能承擔、員工表現及整體經濟狀況去決定，而今年就業市場持續改善，許多企業正在從疫情的影響中慢慢恢復。

各行業中，餐飲及酒店業、以及資訊科技及通訊媒體業均錄得較樂觀的就業展望指數，分別為+66%和+58%；銀行、金融、保險及房地產、以及教育、醫療保健、社會工作及政府行業同樣錄+38%就業展望指數。

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記者：鄭日棱