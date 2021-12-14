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元朗私樓發威　溱柏開放式單位478萬沽　創屋苑同類新高

股樓投資 19:49 2021/12/14

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元朗站上蓋The YOHO Hub快將登場，區內樓價持續上升，近期屢錄新高成交。利嘉閣朱子華說，元朗溱柏10座高層E室，實用面積約313平方呎，開放式間隔，外望開揚市景，原開價515萬元，至近日減價約37萬元，以478萬元易手，造價創屋苑同類型單位新高，實用呎價約15,272元。 

據悉，原業主於2017年8月，以約406萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約72萬元，物業期內升值約18%。 

焦點新盤

The YOHO Hub示範單位　四房樓王有「驚喜」　儲物房拆牆變酒窖【下一頁

    點擊圖片放大
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    +13

【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

朱子華補充，溱柏本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價約13,730元，而屋苑現時約有85個單位放售，最低入場價由460萬元起。 

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 溱柏 利嘉閣

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