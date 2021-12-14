元朗私樓發威　溱柏開放式單位478萬沽　創屋苑同類新高

元朗站上蓋The YOHO Hub快將登場，區內樓價持續上升，近期屢錄新高成交。利嘉閣朱子華說，元朗溱柏10座高層E室，實用面積約313平方呎，開放式間隔，外望開揚市景，原開價515萬元，至近日減價約37萬元，以478萬元易手，造價創屋苑同類型單位新高，實用呎價約15,272元。

據悉，原業主於2017年8月，以約406萬元購入上述單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約72萬元，物業期內升值約18%。

焦點新盤

The YOHO Hub示範單位 四房樓王有「驚喜」 儲物房拆牆變酒窖【下一頁】

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朱子華補充，溱柏本月暫錄約3宗成交，平均實用呎價約13,730元，而屋苑現時約有85個單位放售，最低入場價由460萬元起。

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