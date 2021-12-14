騰訊雲推China Connect 一站式服務助全球企業拓展中國市場

多年來，有不少企業都希望開拓內地市場，卻總會遇到各式各樣的問題而阻礙發展。騰訊控股（00700）為了解決企業的痛點，旗下騰訊雲宣布推出一站式China Connect方案，希望借助其數碼方案和服務，協助企業透過數碼化升級拓展中國市場的業務。為協助企業在世界各地取得成功，騰訊雲在人工智能、大數據和雲端運算等領域提供多項產品，覆蓋全球27個地區、以及橫跨70多個國家超過2,800個加速節點。

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據介紹，愈來愈多企業透過騰訊雲 China Connect 產品和服務拓展中國市場，當中包括國際教育公司 Education First（EF）；為中國-以色列企業提供一站式商務方案的 GateHub；創作、開發和發布手遊的互動娛樂公司 Kabam；北美及歐洲領先的網絡遊戲發行商完美世界（Perfect World Entertainment）；總部位於新加坡的亞太區供應鏈金融及綠色金融科技公司 RootAnt Group；以及旅遊業整合營銷公司 Travel Link等。

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騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹表示，隨着全球愈來愈多企業有意在中國拓展業務和吸納內地消費者的興趣和支持，我們很高興能整合騰訊雲的產品並推出 China Connect 方案， 致力幫助企業進軍中國市場。

騰訊雲擁有「4C 優勢」 •Competence（勝任能力）— 在拓展中國市場的整個生命週期賦能企業，提供對內地的專 業知識和領先業界的雲服務； • Connectivity（連繫性）— 為企業提供快捷安全的網絡服務，促進全球及跨境連接； • Consultancy（諮詢服務）— 提供點對點技術諮詢服務，協助企業在當地監管環境下實施必 要的技術標準； • C2B2C Success（C2B2C 模式的成功）— 憑藉騰訊雲在微信生態中整合方案的多年經驗，為 企業提供寶貴的本地市場知識和專業資訊。

企業現在可透過這套由騰訊雲提供的全面指導和支援服務於中國開展業務，包括企業註冊、安全 方案及數據分析、領先業界 IaaS 和 SaaS 應用程式、企業級應用軟件，以及一整套 Go-To-Market（進入市場）方案等，協助企業更深入了解其顧客及建立品牌聲譽。這些方案旨在為針對特定客 戶群的雲端部署，包括遊戲、電子商務、直播運作和金融等多方面提供保護。

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記者：張以正