【加密貨幣】Elon Musk宣布Tesla將接受狗狗幣支付　狗狗幣漲逾20%

Tesla CEO Elon Musk 周二（14日）表示，該公司將會測試接受用狗狗幣（DogeCoin）購買商品。

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Elon Musk在Twitter上表示，「將接受狗狗幣購買部分產品，再看看情況如何。」消息傳出後，狗狗幣曾上漲22.81% 至0.19美元。早前，Elon Musk曾一度宣布接受顧客以比特幣購買Tesla電動車，但不到兩個月就停止接收。

Elon Musk是加密貨幣的支持者，他在5月曾在Twitter調查中詢問網民是否希望Tesla接受狗狗幣。

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責任編輯：黃苑筠