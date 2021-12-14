【培育藝術人才】為駐港藝術家而設！法興銀行辦藝術比賽　勝出者將獲5萬元獎金

▲ 亞洲當代藝術環境隨本港M+博物館揭幕愈趨活躍，法興銀行近日更將培育新晉藝術人才的藝術比賽推至香港。

為培育新晉藝術人才，法興銀行（Societe Generale）在去年成功向世界著名的巴黎美術學院的新畢業生徵集藝術作品後，今年更決定將有關計劃擴展到香港。有見近日香港M+博物館開幕，令亞洲當代藝術環境變得更為活躍，法興銀行首次為一眾駐港年輕藝術家設立藝術比賽。該藝術比賽的勝出者將獲得50,000港元的獎金，作品亦將在法興銀行香港總部展出。

是次由法興銀行舉辦的藝術比賽【連結傳送門】，由即日起接受本港碩士/博士生或在過去五年內畢業的駐香港藝術家參賽，至2021年12月31日截止，參賽的駐香港藝術家須提交以「世界為家」為題的藝術作品。

12月底截止 明年2月公佈結果

參賽作品將由藝術專家及法興銀行的藝術代表組成的小組進行評審並選出三件作品，結果將於2022年2月公佈。除了勝出者的作品可在法興銀行香港總部展出之外，入圍作品亦會以電子形式在該行官方網站上公開展出。

【數碼娛樂】數碼娛樂利就業創業 至2025年收益20萬億

【混合式相機】FUJIFILM旗艦級即影即有相機登港 Instax mini Evo售1,690元

加入藝術珍藏 促創意文化交流

該行補充，其藝術珍藏設立於1995年，目前擁有不少出色的當代藝術收藏，包括500多件原作和700件石版畫、版畫和絹本畫。期望藉此比賽為優秀新晉藝術家提供機會，讓其作品加入法興銀行的藝術珍藏，連接藝術界和商界，鼓勵藝術家和員工之間的創意文化交流。

責任編輯：張寶燕