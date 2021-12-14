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【全民運動】香港新加坡設虛擬跑步比賽 參加費用全免更可贏獎品

理財智慧 17:00 2021/12/14

分享：

香港新加坡虛擬跑步比賽HKSG Twin CityUltra 2021，由即日起至12月31日舉行，香港與新加坡的參加者以虛擬跑方式，鬥累積得多里數，活動費用全免，成績好更可贏獎品。

HKSG Twin City Ultra是一個跨城市虛擬跑競賽，即日起至12月31日，參加者可透過官方網站登記虛擬跑步，並在戶外跑至少 10 公里，即可獲得排名報名，虛擬跑費用全免，首10名最多里數者可獲獎項。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

2020年底舉行的第一屆 HKSG Twin City Ultra，新加坡以總里數43,094.5公里，最終大幅跑贏香港（總里數14,474.9公里），當中新加坡更有參加者於20日內完成1000公里。

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

活動詳情：

HKSG Twin City Ultra 2021

活動日期: 12月12日至12月31日

活動地點: 任何戶外地方，不包括跑步機

報名費: 免費

距離: 每次跑夠10K或以上 (不計時間)，就可以上載成績

組別: 港方分男女子組

獎品: 首3名最多里數者獲 HK$100 race credit 及 BIX Active，第4至10名獲 HK$50 race credit

報名: 按此連結

活動簡介: PDF

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責任編輯：龍紀瑩

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