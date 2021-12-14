【全民運動】香港新加坡設虛擬跑步比賽 參加費用全免更可贏獎品

香港新加坡虛擬跑步比賽HKSG Twin CityUltra 2021，由即日起至12月31日舉行，香港與新加坡的參加者以虛擬跑方式，鬥累積得多里數，活動費用全免，成績好更可贏獎品。

HKSG Twin City Ultra是一個跨城市虛擬跑競賽，即日起至12月31日，參加者可透過官方網站登記虛擬跑步，並在戶外跑至少 10 公里，即可獲得排名報名，虛擬跑費用全免，首10名最多里數者可獲獎項。

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2020年底舉行的第一屆 HKSG Twin City Ultra，新加坡以總里數43,094.5公里，最終大幅跑贏香港（總里數14,474.9公里），當中新加坡更有參加者於20日內完成1000公里。

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活動詳情：

HKSG Twin City Ultra 2021 活動日期: 12月12日至12月31日 活動地點: 任何戶外地方，不包括跑步機 報名費: 免費 距離: 每次跑夠10K或以上 (不計時間)，就可以上載成績 組別: 港方分男女子組 獎品: 首3名最多里數者獲 HK$100 race credit 及 BIX Active，第4至10名獲 HK$50 race credit 報名: 按此連結 活動簡介: PDF

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責任編輯：龍紀瑩