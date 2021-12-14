【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理

臨近年尾，不少業主為求盡快套現，不惜大幅減價賣樓。美聯物業林振聲說，將軍澳南豐廣場3座高層E室，實用面積457平方呎，兩房間隔，今年9月放盤，原叫價810萬元，終減價35萬元，以775萬元易手，減幅近半成，實用呎價約16,958元。

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從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，料可節省一大筆裝修費。資料顯示，原業主於2010年3月以約268萬元購入上址，持貨11年，現帳面賺約507萬元，物業期內升值約1.9倍。

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由於上址成交價為775萬元，平過800萬元，故可受惠新按保計劃，承造最高九成數按揭，首期僅需77.5萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供27,560元，而壓力測試下的最低每月入息要求則為66,006元。

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