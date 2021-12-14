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【有相睇】外區客入將軍澳搵樓　喜遇業主減價近半成　單位乾淨又企理

股樓投資 19:26 2021/12/14

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臨近年尾，不少業主為求盡快套現，不惜大幅減價賣樓。美聯物業林振聲說，將軍澳南豐廣場3座高層E室，實用面積457平方呎，兩房間隔，今年9月放盤，原叫價810萬元，終減價35萬元，以775萬元易手，減幅近半成，實用呎價約16,958元。 

    點擊圖片放大
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從代理提供的單位相片可見，單位裝修企理，料可節省一大筆裝修費。資料顯示，原業主於2010年3月以約268萬元購入上址，持貨11年，現帳面賺約507萬元，物業期內升值約1.9倍。 

【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬【下一頁

由於上址成交價為775萬元，平過800萬元，故可受惠新按保計劃，承造最高九成數按揭，首期僅需77.5萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供27,560元，而壓力測試下的最低每月入息要求則為66,006元。 

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 南豐廣場 美聯物業

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