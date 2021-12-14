【美食天堂】全球百大美食排行榜出爐 香港12款美食入圍 譚仔「一餸米線」奪全球第二寶座

戶戶送（Deliveroo）公布全球百大美食排行榜，香港有多達12間餐廳上榜。其中譚仔雲南米線的「一餸米線」成功獲得第二位寶座。

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全球排名第四，本港排名第二的麥當勞，憑「芝士雙層芝士孖堡午後自由選」榮獲第四位。漢堡包快餐店並非只有麥當勞上榜，香港摩斯漢堡（MOS Burger）憑「特級和牛漢堡套餐+飲品」獲得第14位，及後有PizzaExpress、芽莊、天仁茗茶、等餐廳上榜。其中都榜上有名，憑「章魚燒（8件）」成功奪得第32位。

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全球百大美食排行榜：

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責任編輯：龍紀瑩