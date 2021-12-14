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【新股IPO】順豐同城9699首日掛牌跌逾9%　一手帳面蝕304元

股樓投資 19:15 2021/12/14

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順豐同城（09699）今日掛牌，開市報15.2元，較招股價16.42元跌7.43%，收市報14.9元，跌9.3%；全日成交額4億元，成交量2660萬股；以每手200股計，一手帳面蝕304元。順豐同城是次香港公開發售部分合共接獲20,741份有效申請，認購合共3,845.2萬股，超額認購1.93倍。

同場加映:【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

是次集資所得，其中約35%預期用於研發及技術基礎設施；20%用於擴大服務覆蓋範圍，包括場景覆蓋及地域覆蓋，以及擴大運力池；另外20%將用於為公司可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務提供資金；其餘的資金預期用於營銷及品牌推廣；及用作營運資金等。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選

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同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

 

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記者：張以正

IPO 港股

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