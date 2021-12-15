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英國規管科企新法恐加辣 議員轟無王管

環球社會熱點 10:16 2021/12/15

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英國規管科企的《網路安全法》（Online Safety Bill）立法繼續推進，國會相關委員會發表報告要求「加辣」，納入更多有害行為。委員會主席柯林斯（Damian Collins）指，行業一直以來處於無監管狀態。

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負責跟進立法工作的國會聯合委員會周二發表報告，呼籲將部分有害的互聯網活動列為非法，包括張貼或宣傳自殘信息、在網上使用閃光圖片攻擊癲癇患者等。

委員會提出多項建議，包括成立數碼專員的專責處理個人對平台的申訴，針對推介內容的演算法設立守則，要求科企設立針對發放有害信息的機制，並要求社交平台公布未成年用戶數量。

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聯合委員會主席柯林斯（Damian Collins）形容，行業一直處於無監管狀態，網絡監管缺失讓很多人遭受欺詐、暴力，甚至失去生命。他強調，大型科企自我監管的時代已結束，它們從互聯網獲利的同時，亦需要為此負責。

《網路安全法案》旨在監管提供用戶產出內容的平台，如Facebook、YouTube等；英國已於今年2月，決定由英國通訊管理局（Ofcom） 作對口監管部門。

委員會建議政府賦予Ofcom更多權力調查、監管及罰款，強調監管機構應能制定追究責任的標準。法案料明年提交國會，倘成事，將對互聯網平台營運產生廣泛影響。

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責任編輯：郭麗明

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