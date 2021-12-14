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【消費熱話】美妝大賞出爐 大部分為百元以下高性價比產品

理財智慧 18:00 2021/12/14

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隨日本美妝品牌@cosme公布「2021美妝大賞」， 香港分區的@cosme亦隨即發佈「2021年度香港美妝大賞」，當中大部分產品更只價值百元以下，性價比十分高。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

2021年香港美妝「綜合大賞」，集合近15,000篇真實用家心得，從超過24,000件產品中，根據香港@cosme用家評分，以演算法計算，嚴選出綜合賞及30個部門賞，得出最強口碑、美妝指標。香港本年度「@cosme香港美妝大賞」，由「fino高效滲透修復髮膜」 獲得綜合大賞第1，僅價值69元。而日本@cosme「綜合大賞」，第一位是由護膚品IPSA「流金水」生肌水源素奪得，同時反映日本用家在2021年最着重「擁有穩定肌膚」問題。

同場加映：【溫股知新】見底五指標 商湯招股了

而按圖即看完整「2021年度@cosme香港美妝大賞」（綜合賞名次順序）

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責任編輯：龍紀瑩

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