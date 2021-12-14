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【黑人牙膏】 黑人牙膏不再？　品牌改用「 DARLIE 好來」　紳士頭像不變

商業 18:49 2021/12/14

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「黑人牙膏」將會改名，將會以「好來」，代替「黑人」名稱。（好來集團提供圖片）

「黑人牙膏」將會改名，品牌將會以所屬公司好來集團的「好來」，代替「黑人」名稱。

【聖誕派對】在家派對刺激酒類銷情　有港人花6000元買酒　料生意額最多升5成

好來集團宣佈「DARLIE品牌煥新計劃」，以在港澳市場升級 DARLIE品牌。為了更好地詮釋品牌理念，品牌將啟用公司創始的中文名字 ——「好來」，代替「黑人」名稱。在港澳市場，品牌在宣傳及通訊方面將主要以「DARLIE 好來」方式出現。

品牌升級後，港澳消費者仍然可容易識別和選購DARLIE好來產品。產品包裝上的DARLIE英文名字、紳士頭像以及色調將維持不變；字型則採用擬人化設計。

將為特定群組開發新產品

好來集團表示，將繼續把DARLIE好來建立成更全方位口腔護理品牌，為亞洲消費者帶來優質的全方位口腔護理產品。在牙膏及牙刷兩大基礎口腔產品類別以外，品牌將積極探索口腔護理的相關先進技術和成分，並將其引入到不同功能的產品線上。

因應消費者的口腔健康意識不斷提高，DARLIE好來會持續創新，開發針對特定群組例如幼兒、牙齒矯正人士及長者口腔特點的產品，滿足個人化需要。集團亦會積極研發適合消費者在不同場景使用的口腔護理產品，探索場景化服務。

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責任編輯：葉泳珊

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