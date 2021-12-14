【英國疫情】國會表決防疫Plan B 料70保守黨議員反對

英國政府因應Omicron變種疫情提出防疫「Plan B」收緊防疫，包括要求民眾進入特定場所時需要出示疫苗護照。國會當地周二（14日）會就「Plan B」投票表決，有保守黨議員指措施過嚴料投反對票。

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國會周二下午會就「Plan B」分別進行3項關鍵表決，包括重推口罩令、批准完成接種疫苗者每日進行快速抗原檢測來取代隔離及疫苗護照措施。

一旦計劃獲國會通過，英國民眾進入夜店或參加大型活動時要出示疫苗護照。因此他們若非已接種兩劑疫苗，就必須展示快速抗原檢測的陰性結果。

但部分保守黨議員反對「Plan B」，他們最不滿政府強制民眾使用疫苗護照才能進入夜店等特定場所，形容上述措施侵犯國家自由。

其中一名保守黨議員菲什（Marcus Fysh）批評政府做法專制。而另一名議員利雅華（Andrea Leadsom）也指有選民向她反映比起新冠疫情，自己更恐懼政府擾民且欠缺條理的法例。

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英國廣播公司（BBC）指出，預計會有70名保守黨人投票反對「Plan B」。如屆時投反對票的保守黨人達70人，將成為約翰遜（Boris Johnson）上任首相以來面臨黨内最大規模的一次倒戈。

約翰遜試圖安撫一眾保守黨友，大力推銷防疫「Plan B」。約翰遜表示英國正面臨Omicron變種引發的新一波疫情，「Plan B」的作用是為英國政府爭取更多時間，讓更多民眾接種第3針疫苗才能獲得足夠保護力。

反對派工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）表示，確保「Plan B」獲得通過是該黨的愛國義務，以支持國家及公營醫療系統。但他強調工黨未來幾周會就此向政府問責。

他更要求政府利用聖誕假期為12歲以上兒童接種疫苗，以阻止疫情在校園傳播。

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責任編輯：鄭錦玲