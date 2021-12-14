【iOS 15.2】蘋果iOS 15.2正式登場　有何拍照、播歌新功能？

各位iPhone用戶注意，蘋果（Apple）終於正式推出iOS 15.2更新版本，現在就為各位iPhone用戶整合是次iOS 15.2的重點更新功能！iOS 15.2版本除了主要針對iPhone的錯誤進行修復，還新增了推出新的音樂訂閱選項、數碼遺產取用權、隱藏E-mail功能、App私隱報告更新，以及為iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max拍攝新增快速切換鍵等。

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新音樂訂閱選項 聲控播歌

蘋果早在發布iPhone 13系列之際，宣布為Apple Music帶來全新的語音點播訂閱選項，並隨著iOS 15.2推出時正式開放。該新音樂訂閱選項「Voice Plan」月費28元，用戶可以透過所有支援Siri的裝置包括iPhone、AirPods、HomePods等，透過發動語音指令來點播歌曲、歌單或電台。

相機快速切換鍵更新

早前iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的用戶每次在控制轉換超廣角鏡頭以拍攝微距照片和影片時，都需要跳出到iPhone設定作調整。更新至iOS 15.2版本後，用戶便可以建立快速切換鍵，輕鬆切換到不同拍攝鏡頭。

數碼遺產取用權

加入「數碼遺產取用權」設定功能，用戶可指定個別人士在用戶去世後取用帳戶中的資料，如相片、訊息、備忘錄、檔案、通訊錄、日曆行程、已下載的App和裝置備份。

隱藏電郵地址功能

iCloud+訂閱用戶將iPhone更新至iOS 15.2後，可在「郵件」App中自行選用「隱藏我的電子郵件」（Hide My Email）的功能，製作獨有、隨機的電子郵件地址。

App私隱報告

早在iOS15和iPadOS15，已加入了記錄應用程式（App）活動功能，讓用戶更全面地檢視個人資料於何時被存取。是次則改以獨立的App Privacy Report （App私隱報告）出現，提供一個更易看的介面檢視數據，用戶可檢視過去7天中不同App存取的用戶位置、照片、相機、麥克風、聯絡人等項目的頻率，以及相關網路活動。

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責任編輯：張寶燕