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日出康城MARINI會所設備曝光　特設無邊際泳池　住戶可參加美人魚訓練課程

股樓投資 18:30 2021/12/14

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由港鐵及會德豐地產合作發展的日出康城9期MARINI已完滿落成及獲批轉讓同意書，現正進入交樓程序。發展商率先開放住客會所「Club MARINI」予傳媒參觀。

住客會所「Club MARINI」設多元化休閒設施，會所特設無邊際室外游泳池，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團為支持本土創意產業，將與專業美人魚機構MFI合作，定期舉辦美人魚訓練課程，住戶可參加訓練並作美人魚水底潛水及水底攝影表演等活動。

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同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

其他設施方面，會所設室內游泳池及兒童嬉水池，另有24小時健身室，特別引入嶄新ICAROS VR 健身模擬器、VR 360體感遊戲裝置等設施。此外，室內運動場、娛樂天地、音樂坊、等室內興趣及娛樂場所亦一應俱全。會所另連逾32,000平方呎的園林空間，蘊藏空中花園、智享工作間等尚綠空間，讓住戶隨時親近自然。

發展商指，MARINI早前招標售出最後1伙住宅單位，MARINI、GRAND MARINI及OCEAN MARINI三期至今共售出1,653伙單位，全盤售罄，套現逾156億元。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 MARINI 日出康城 會德豐地產

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