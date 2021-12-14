【中概股回流】瑞銀料明年上半年港股及IPO較審慎　逾50間美國上市中概股符合條件回流

瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，在美上市中概股約有240隻，總市值約9.2萬億元，當中17間、約69%市值已在港二次上市，而現時約有50多家中概股符合香港上市規則，市值佔約30%，規模相對較少，個人估計明年約有10至20間中概股來港上市。他認為，新股市場仍等待內地釐清監管政策或VIE架構等。

至於未符合港上市規則有170家，金弘毅指出，該等只佔市值約2%，料港交所明年或在上市規則調整，該等公司也可能先退市、重組後再到香港或內地科創版上市。

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港股仍然疲弱，反彈無力，金弘毅認為，內地出台了許多新政策，但實質操作內容仍欠奉，繼續需時回復，市況或如新股市場類似，首兩季資金會較為審慎，但下半年隨監管細則出台，投資者信心會回來。他又提到，明年全球局勢微妙，包括儲局會加快縮表及加息，或對其他國際市場不利，可能投資者會轉而覺得港股「幾抵買」。

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據瑞銀數據顯示，明年為中資美元債還款高峰期，達2222億美元，其中高收益內房債佔350億美元。瑞銀中國債務資本市場部主管王然表示，中央於中央經濟工作會議強調房地產行業平穩發展，人行亦有降準，並放寬開發貸等，有助加快房企的現金回流。但最終還款能力仍要配合企業的營運能力。

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編輯：袁諾曦