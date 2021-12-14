【消費熱話】家用濾水器唔可以亂裝？ 選購濾水器要考慮四大因素

不少家庭都相當關注家中的食水品質，甚至有人會考慮在家中自行安裝濾水器。但如果家中有腎病或其他長期病患的話，亂用濾水器可能會加劇病情，而在某些情況下，濾水器更有機會越過濾越污糟，以下就列出四個關於濾水器的小知識。

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1. 注意濾水器功能

市面上某些濾水器標榜具有礦物質添加層，可以增加食水中的礦物質含量，但患有腎病等長期病的患者需要避免攝取過量的礦物質，增加食水中的礦物質含量反而會增加健康風險，因此在選用相關的濾水器產品時，需要保持小心謹慎。

2.小心誤導銷售

現時坊間有部分不良商人會使用誇張失實的手法推銷水機或濾水器，當中會以專業術語作噱口，蒙騙消費者，根據消委會資料，曾有銷售員販賣一款電解水機，聲稱可以用於洗清蔬果的殘餘農藥，更無須煮沸即可飲用，但卻導致顧客一家出現持續肚瀉及頭痛，原來是因為電解水的酸鹼值為pH 8.5-9.5，屬於鹼性水，而醫學上其實並不建議長期飲用鹼性水，尤其是幼兒仍處於發育階段，更加不適宜飲用。

3.應先了解水中成分 再選擇相對應濾芯

香港食水經過水務處處理，一般而言並沒有太大安全隱患，大部分問題均是由於大廈供水系統缺乏維護，水管生銹等所導致，應先聯絡大廈管理處處理問題，而針對化學物質污染（如農藥等），其實包含多種化學成分，不少濾水產品雖然說明可過濾農藥或除草劑，但所指的可能只是個別物質，而非全部，因此在選用濾水器時需因應自己情況，再作決定。

4.注意保養 定期沖洗或更換濾芯

使用濾水產品時，我們必須定時作適當保養功夫（例如在停用濾水產品若干時間後，在重新使用時必須事先充分沖洗或更換濾芯），即使部分產品聲稱使用了銀離子以用作抑制細菌滋生，但消費者仍須按使用說明定時沖洗及更換濾芯，以免因微生物的滋生而污染食水，引致健康問題。而陶瓷或矽藻瓷則需要消費者定時用刷或百潔布清洗濾芯表面的污染物。

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記者：鄭日棱