【挪威疫情】防疫措施再收緊 向企業提供貸款減失業

新冠肺炎Omicron變種病毒在歐洲持續蔓延，多國陸續收緊防疫措施。挪威周一（13日）宣布全國酒吧禁酒等多項防疫措施，抑制Omicron變種傳播速度。挪威財政部周二（14日）宣布，將重新向企業提供貸款擔保，望減少失業情況。

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挪威財政部長韋迪姆（Trygve Slagsvold Vedum）周二舉行新聞發布會表示，政府明白僱員和公司憂慮收緊防疫措施帶來影響，將推出數項政策減少衝擊，其中1項是向資金短期缺乏流動性的公司重新提供貸款擔保。作為代價，接受貸款的公司需限制支付給股東的股息數目。

韋迪姆指明白最新防疫措施十分嚴格，並且預料會令許多人的處境變得更加困難，惟強調收緊措施是必須，提供貸款擔保旨在希望減少預期失業人數。

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挪威首相斯托於雷（Jonas Gahr Stoere）周一宣布收緊防疫，周三（15日）起禁止全國酒吧和餐廳提供酒精飲品。民眾盡可能在家工作，學校亦會實施更嚴格防疫，降低進入健身室及泳池人數上限。挪威軍方亦協助接種疫苗，第2針和第3針時間間隔縮短至4個半月，學校及幼稚園員工可優先接種第3劑疫苗。

是次宣布距離挪威上次收緊防疫措施僅未夠2周，挪威公共衛生研究所（FHI）警告，若不採取有效措施，挪威從明年1月起將每日新增9萬至30萬宗確診。

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責任編輯：李俊儀