中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？ 股市 18:37 2021/12/14 分享： 中國移動 （00941） A股IPO獲批，將公開發行不超過8.457億股的A股普通股，中移動股價今早一度逆市造好，發A股可氏乘勢偷步炒起？現價值得吸納嗎？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽： *重溫【ET講股通】孫運喜：見真章【按此－附time code】 *逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 今日 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 龍源電力916回吐如何部署？比較金風科技2208哪個更值搏？ 今日 龍源電力916回吐如何部署？比較金風科技2208哪個更值搏？ A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 今日 A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 內房世茂系股債雙跌 對內房有何啟示？ 今日 內房世茂系股債雙跌 對內房有何啟示？ 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 今日 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 你可能感興趣 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 今日 12:46 中央籲把握碳中和、碳達峰機遇 受惠股點揀？ 龍源電力916回吐如何部署？比較金風科技2208哪個更值搏？ 今日 14:03 龍源電力916回吐如何部署？比較金風科技2208哪個更值搏？ A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 今日 14:15 A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 最新專欄文章 更多 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 今日 雷軍辭任多職 小米1810再度破底仍有轉機嗎？ 恒指失小雙底頸線 短綫反彈或提前完結？ 今日 恒指失小雙底頸線 短綫反彈或提前完結？ 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 今日 中移動941回A可偷步炒起？今早曾逆市升現價可追入？ 內房世茂系股債雙跌 對內房有何啟示？ 今日 內房世茂系股債雙跌 對內房有何啟示？ A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 今日 A股明年跑贏港股？南方明晟A50（3003）vs 華夏A50（2839） 孫運喜 港股 IPO 中國移動（00941） 中國 A股