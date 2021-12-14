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中移動941回A股價先升後回 現價仍可追入？

股市 18:37 2021/12/14

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中國移動 （00941） A股IPO獲批，將公開發行不超過8.457億股的A股普通股，中移動股價今早一度逆市造好，發A股可氏乘勢偷步炒起？現價值得吸納嗎？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫【ET講股通】孫運喜：見真章【按此－附time code】

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此－附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

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