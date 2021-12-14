【Meme股】AMC、GME周一急挫後盤前未止跌　AMC續挫6%

散戶炒股遊戲驛站（GameStop）（美：GME）及AMC娛樂控股（美：AMC）股價周一大幅下挫，周二盤前仍未止跌。GME周一急挫14%後，周二盤前再跌逾3%。另外，AMC周一急挫15%後，盤前再跌逾6%。

兩家公司上周都公布利淡消息。GameStop表示，公司季度虧損較一年前有所擴大，公司一直在尋求建立電商業務並改善客戶服務。

另外，AMC周四晚間披露，行政總裁Adam Aron和財務總監Sean Goodman共出售了1,020萬美元的股票，導致該公司股價上周五大跌近7%。另外，AMC還面臨著新型冠狀病毒Omicron變種病毒株的挑戰。

數據顯示，散戶投資者在上周的大跌期間繼續買入這些股票。據Vanda Research的數據，即使AMC股價上周下跌5.4%、GameStop跌7.8%，散戶投資者當周已分別向這兩隻股票淨投入3,250萬美元和420萬美元。

一些散戶投資者周一在Reddit論壇上繼續唱好，許多人聲稱他們正逢低買入更多股票。

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