【元宇宙】加速元宇宙發展　Nike收購虛擬球鞋公司RTFKT　

最近不少企業都紛紛踏入「元宇宙」，加速發展數位技術。Nike（NKE）最近就收購了虛擬球鞋和服裝初創公司RTFKT，為數位轉型而努力。

Nike CEO John Donahoe 表示，這項收購可以加速Nike的數位轉型，並使該公司能夠在體育、創意、遊戲和文化的交叉點為運動員和創作者提供服務。又大讚RTFKT是一支非常有才華的創作團隊，指他們擁有一個真實且相互關聯的品牌。Nike的計劃是投資RTFKT，服務和發展他們的創新和創意社群，並擴展Nike的數位足跡與能力。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

RTFKT於2020 年創立，利用最新的遊戲引擎、NFT、區塊鏈身份驗證和增強現實（AR）來創建一種虛擬產品和體驗。今年年初，RTFKT曾藝術家 FEWOCiOUS合作，短短6分鐘就賣出了超過600多雙虛擬球鞋，價值約310萬美元。

Nike未公開收購金額，不過RTKF曾在5月完成800萬美元募資，當時以Andreessen Horowitz 為首的投資者對該公司估值為3,330萬美元。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠