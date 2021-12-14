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【元宇宙】加速元宇宙發展　Nike收購虛擬球鞋公司RTFKT　

股樓投資 19:15 2021/12/14

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最近不少企業都紛紛踏入「元宇宙」，加速發展數位技術。Nike（NKE）最近就收購了虛擬球鞋和服裝初創公司RTFKT，為數位轉型而努力。

Nike CEO John Donahoe 表示，這項收購可以加速Nike的數位轉型，並使該公司能夠在體育、創意、遊戲和文化的交叉點為運動員和創作者提供服務。又大讚RTFKT是一支非常有才華的創作團隊，指他們擁有一個真實且相互關聯的品牌。Nike的計劃是投資RTFKT，服務和發展他們的創新和創意社群，並擴展Nike的數位足跡與能力。

同場加映：【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

RTFKT於2020 年創立，利用最新的遊戲引擎、NFT、區塊鏈身份驗證和增強現實（AR）來創建一種虛擬產品和體驗。今年年初，RTFKT曾藝術家 FEWOCiOUS合作，短短6分鐘就賣出了超過600多雙虛擬球鞋，價值約310萬美元。

Nike未公開收購金額，不過RTKF曾在5月完成800萬美元募資，當時以Andreessen Horowitz 為首的投資者對該公司估值為3,330萬美元。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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