英服務業憂「B計劃」影響聖誕生意 收入料大減4成

英國Omicron變種病毒的新冠肺炎確診個案持續增加，政府隨即宣布收緊防疫，推出「Plan B」新防疫措施。但英國食肆及酒吧估計，收緊防疫措施後不少民眾取消聖誕節聚餐或慶祝活動，預料聖誕節期間收入將大減4成。

估算日增20萬宗Omicron 料2日內成英國主流 【下一頁】

英國政府上周五（10日）開始逐步實施「Plan B」防疫措施，包括重推口罩令、在家工作以及進入更多場地時需要出示疫苗護照。雖然服務業場所尚未強制重推社交距離或戴口罩等措施，但服務業組織UK Hospitality預測，受新措施影響，12月收入最多急跌4成。

UK Hospitality總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）指，自發現Omicron變種及推出Plan B以來，政府明確指出，只要沒有出現新冠病徵，民眾可如常慶祝聖誕節及舉辦派對。為確保員工及顧客安全，僱主積極改善通風及環境衛生，與家人及朋友家中相比，餐廳、酒吧及夜店絕對是更安全的社交場所。

由於政府重新實施在家工作，倫敦市中心餐飲業外賣收入已急挫4成，取消聖誕節聚餐預約亦激增25%。

英最少一人死亡 增逾1200 Omicron確診（第二版） 【下一頁】

擁有超過1,700間連鎖酒吧及餐廳的Mitchells & Butlers 行政總裁Philip Urban指，政府公布相關Plan B防疫措施後，不少顧客於上周開始取消預約，以往倫敦有不少企業會在集團旗下食肆舉辦公司活動，但現在已經幾乎絕跡，估計將於本周會陸續反映措施對集團生意影響。

Urban呼籲財相辛偉誠（Rishi Sunak）延長寬免服務業消費稅；另有企業希望政府提供更多援助，協助他們渡過新冠疫情下的第2個聖誕節。

英國夜間產業協會（Night Time Industries Association，簡稱NTIA） 指，行業正面臨12日的聖誕節苦難，行政總裁基爾（Michael Kill）稱，失去節日收入將對成千上萬的企業及職位構成威脅。

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責任編輯：郭麗明