【元宇宙】Facebook母企斥資6000萬美元　收購美國一間銀行Meta商標

據《路透社》獨家報道，Facebook母企Meta Platforms本周一以6000萬美元，收購美國地區銀行Meta Financial Group的商標資產。是次交易突顯了「Meta」這個名稱對於Facebook而言有多重要，該公司押注其對元宇宙（Metaverse）的關注，將在未來幾年獲得豐厚回報。

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該銀行Meta Financial在周一提交的監管文件中透露，特拉華州（Delaware）一家名為Beige Key LLC的公司，同意以6,000萬美元的收購其公司名稱的全球權利。但沒有透露Beige Key的所有者。

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Meta Platforms 發言人表示，公司在改名之前，曾與Meta Financial討論。文件顯示，Meta Financial已於今年早些時候，開始進行品牌戰略評價，但 MetaBank發言人拒絕就文件內容以外的談判發表評論。

Facebook 在10月公司，其母公司已改名為Meta Platforms，她們在虛擬現實（Virtual Reality，VR）和擴增實境(Augmented Reality，AR）領域投入巨資，將元宇宙視為移動互聯網的下一個發展趨勢。

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Meta Platforms上周向美國和加拿大超過 18 名用戶，開放了其之前僅限獲邀請者才可使用的Horizo​​n Worlds應用程序，其名為Quest VR耳機的用戶，可以在Horizo​​n Worlds中玩遊戲及交流。

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