【大行點睇】下半年增長料大幅超行業 高盛提高農夫山泉目標價

高盛發表報告，把農夫山泉 （09633） 盈利預測提高，反映今年下半年飲品需求增長，預期公司期內增長大幅超過行業平均，原因包括水銷售穩定、茶或果汁復甦，另外，由於公司已獲得大部分低成本庫存，成本壓力有限。

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高盛預期，新產品將作出更大貢獻，銷售額能保持中至高雙位數增長，不過要留意明年上半年成本上升對利潤率的影響。

高盛上調公司目標價，由48.7元增加至50元，評級維持「買入」。

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