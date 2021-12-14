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皓日首輪售近八成單位　加推130伙　一房折實741.8萬起

股樓投資 17:49 2021/12/14

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恒隆地產（00101）旗下九龍灣新盤皓日上周六（11日）起首輪開售100伙單位，於周末售出八成單位，恒隆今加推130伙應市，並表示日內會上載新一份銷售安排。

皓日示範單位

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新一張價單為價單第2號，涉及130伙，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由320平方呎至770平方呎。整批價單售價由772.7萬至1,848.6萬元不等，價單呎售價由20,841至26,628元。以最高4%折扣率計，折實後樓價由741.8萬至1,774.7萬元，折實呎樓價介乎20,008至25,563元。

同場加映︰【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

恒隆物業銷售部高級經理彭頌欣表示，皓日首輪銷售沽出約八成單位，套現7.17億元，新價單樓價有調整，主要反映樓層因素。她續指，皓日日內將上載最新銷售安排，擬於本周六（18日）進行次輪銷售。

同場加映︰【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

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撰文 : 謝昕蕎

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