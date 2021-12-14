【筍工推介】郵政署招聘高級經理　負責集郵推廣及銷售策略　半年派一次獎金　月薪逾6.1萬元

郵政署近日招聘高級經理，主要負責制訂郵票市場推廣和銷售策略等工作，職位不屬公務員體制，月薪61,935元，合約為期兩年。待遇亦相當不錯，除了有基本年假14日；約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額，相等於合約期內所得底薪總額的15%；另外更會按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金。可瀏覽以下圖片，了解入職條件及詳細工作內容，申請將於本月23日截止，要注意是次不接受透絡申請，只能以郵寄或親身遞交申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人須於2021年12月23日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組，或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。

申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

獲取錄的申請人預計於2022年2月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。

聯絡地址:中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組

查詢電話:2921 2975

截止申請日期(日/月/年) :23/12/2021 18:00:00

部門網址:http://www.hongkongpost.hk

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