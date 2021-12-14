  • 21°C
香港時間 : 20211214日 (二) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】估值已低營運步上正軌值看好 惟中金大削世茂服務目標價六成

股樓投資 17:43 2021/12/14

分享：

世茂服務 （00873） 昨日公布向同系世茂股份（600823）收購管理及增值業務，中金發表報告，指該次收購作價相當於去年市盈率約18倍，認為世茂服務拓展目標已經完成，整體業務將返回正常狀態。

同場加映    【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映   【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

中金維持公司今年盈利預測，並下調明年盈利預測，指市場對企業治理、母公司財務狀況等憂慮，但由於現時估值較低，且業務正常拓展，因此維持「跑贏行業」評級，下調目標價63%至10元，相當於明年預測市盈率12倍。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 收購 世茂服務（00873） 市盈率 大行報告

上一篇文章

【樓市熱話】欲翻新放售單位決定封盤 地產經紀竟擅自帶客入屋參觀 業主感生氣兼意外

下一篇文章

【職場熱話】入職新公司半年 驚發現公司對自己待遇最差 打工仔感不解兼無助
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【居屋裝修】新手父母入住錦豐苑 33萬裝修428呎單位 客廳木紋元素增添溫暖 黑框玻璃門設計陽光入室
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【職場熱話】公司聖誕交換禮物 打工仔抽到名貴手鏈 發現竟別有內情？
【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理
【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款