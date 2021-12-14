【大行報告】估值已低營運步上正軌值看好 惟中金大削世茂服務目標價六成

世茂服務 （00873） 昨日公布向同系世茂股份（600823）收購管理及增值業務，中金發表報告，指該次收購作價相當於去年市盈率約18倍，認為世茂服務拓展目標已經完成，整體業務將返回正常狀態。

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中金維持公司今年盈利預測，並下調明年盈利預測，指市場對企業治理、母公司財務狀況等憂慮，但由於現時估值較低，且業務正常拓展，因此維持「跑贏行業」評級，下調目標價63%至10元，相當於明年預測市盈率12倍。

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