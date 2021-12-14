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【Netflix月費】香港標準及高級方案月費位全球十大便宜之列　印度月費劈價六成廿港元起

Hot Talk 17:46 2021/12/14

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外媒報導，面對Amazon Prime Video與Disney+在串流市場的競烈競爭，Netflix（美：NFLX）為搶回市佔率，在印度「劈價」最多6成。Netflix在印度的基本方案，減價後月費只需499盧比，即2.6美元（折合約20.3港元）。

科技網站Comparitech比較全球65個國家或地區的Netflix月費後發現，印度的Netflix基本方案收費是全球第8低。全球Netflix基本方案最便宜的國家是土耳其，只需1.97美元（約15.4港元），其次是阿根廷及哥倫比亞，每月分別僅需3.74美元及4.31美元（約29.2港元及33.62港元）。至於香港的基本計劃，月費63港元，即約8.08美元，是全球排名第23低。

Netflix提供數個不同方案供觀眾選擇，香港的基本、標準及高級方案，月費分別是63港元、78港元及93港元。

雖然香港的基本方案月費在全球僅屬中游水平，但其標準方案及高級方案的月費，與全球獲Comparitech統計的其他市場比較，卻是第10及第9便宜。至於全球基本方案月費最貴的國家或地區則是瑞士，月費12.88美元（約100.5港元）。

Netflix基本方案於各國的月費

國家或地區 月費（美元）
印度 2.6元
澳洲 7.84元
加拿大 7.91元
英國 7.91元
南韓 8.07元
香港 8.08元
美國 8.99元
新加坡 9.51元
台灣 9.74元
瑞士 12.88元

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