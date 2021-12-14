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【有相睇】與其花錢翻新　不如買間新　太古城兩房868萬沽　業主累減172萬

股樓投資 18:01 2021/12/14

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一手新盤持續搶客，個別業主唯有擴大議幅，減價吸客。中原地產趙鴻運說，太古城太湖閣高層B室，實用面積489平方呎，兩房間隔，早前叫價1,040萬元放盤，及至近日，減價172萬元，以868萬元易手，實用呎價17,751元，屬市價成交。代理續說，原業主於1989年購入單位，因住了多年，需要翻新，但怕麻煩，所以決定賣樓套現，換購其他單位。

    點擊圖片放大
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從代理提供的單位相片可見，單位外望樓景，廚房和浴室裝修較舊，料需花一筆錢翻新。資料顯示，原業主於1989年以86.8萬元購入上址，持貨32年，現帳面賺781.2萬元，物業期內升值9倍。 

【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識

趙鴻運透露，太古城本月至今暫錄10宗二手成交，實用呎價約19,736元。

【青姐話】虎頭蛇尾 睇淡有理

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 太古城 中原地產
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